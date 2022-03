200 Jobs à pourvoir dans l’Horeca sur Liège et Verviers

Vous voulez travailler dans l’Horeca ? Ça tombe bien, le secteur recrute et forme à tour de bras. Plus de 200 jobs sont à pourvoir, en province de Liège.

Sortie de la crise sanitaire, arrivée de la belle saison… l’Horeca manque de personnel. Dans ce cadre, le Forem propose des Job days, à Liège et à Verviers. Il s’agit d’une sorte de salon de l’emploi où les restaurateurs, cafetiers, hôteliers sont présents et reçoivent les candidats à l’emploi. Les profils recherchés sont très variés : réceptionnistes, collaborateurs de salle, assistants maîtres d’hôtel, cuisiniers, commis de cuisine, chefs de rang, barmans, sommeliers, serveurs, responsables de salle et de cuisine… avec ou sans qualification, sous contrat CDI ou CDD.

Sur Verviers, le 29 mars, 75 jobs sont à pourvoir dans le cadre de ce salon. Cela se passe au centre Construfoum, de 14 heures à 16h30

Et sur Liège, le 28 mars, il y a en a 114 ! Le Jobdays a lieu l’hôtel Park Inn, près de l’aéroport, à Bierset, de 14h à 16h30.

Inscriptions obligatoires sur le site du Forem.