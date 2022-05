200 familles belges adoptent un blob, un drôle d’organisme unicellulaire pas vraiment rassurant

Pour mieux s’en rendre compte. Nous allons au Sparkoh, au parc d’aventures scientifiques près de Mons. Nathalie Clausse y est biologiste. Il y a quelques semaines, Audrey Dussutour lui a envoyé une dizaine de petits blobs endormis. Depuis lors, elle n’arrête plus de les nourrir aux flocons d’avoine pour les multiplier. Elle nous confie : " j’ai l’impression d’être responsable d’une énorme famille très gloutonne. ". Dans une boîte de pétri, elle nous montre une masse jaune et visqueuse qui a recouvert les flocons d’avoine en 24h00. Elle nous montre, ensuite, une autre boîte remplie pour moitié d’un blob, pour l’autre moitié de flocons d’avoine : " Demain matin, le blob aura mangé tout le flocon d’avoine et il aura doublé de volume ".

En quelques semaines, Nathalie a plus que centuplé le volume de ses blobs reçus. Elle les a partagés en petits morceaux qu’elle a ensuite séchés car le temps est venu, pour elle, de s’en séparer.

Ces blobs seront distribués à presque 200 familles belges qui participent à un projet de science participative intitulé :" Derrière le blob, la recherche". Elles devront mener des expériences en suivant des protocoles scientifiques très stricts.

Les nombreux résultats récoltés permettront à la biologiste Française, Audrey Dussutour d’étudier l’impact du changement climatique sur le blob.

Chaque famille reçoit un kit contenant une vingtaine de boîtes de pétri, une boîte d’agar-agar, deux thermomètres, une lampe chauffante et les précieux blobs séchés et endormis qu'il faudra réveiller en les plongeant dans de l'eau.

Frédérique Robbe et sa fille Margaux de 12 ans sont les premières à venir chercher leur kit au Sparkoh. Margaux est très enthousiaste même si ce n’est pas tout à fait un animal domestique qu’elle acquiert :" C’est incroyable de voir une cellule grandir de plus en plus et pouvant atteindre jusqu’à 10 mètres carrés. Et puis, le blob n’a pas de cerveau mais il est très intelligent. "