200.000 emplois ont-ils été créés depuis deux ans, comme l’a affirmé Alexander De Croo ?

D’où viennent les 18.000 emplois créés avancés par Björn Anseeuw à la Chambre ?

Suite à nos sollicitations, le député fédéral N-VA, a effectivement confirmé que ce chiffre provenait de l’ONSS mais ces chiffres se réfèrent à une période différente et à d’autres indicateurs.

Selon lui, il ne faut en effet pas comptabiliser les créations d’emplois à partir du début du gouvernement De Croo le 1er octobre 2020 mais du début de la 55e législature, le 20 juin 2019, soit 1 an et 3 mois avant la formation de la coalition Vivaldi. "C’est plus honnête de comparer la situation avant Covid (2019) et après Covid (2022), commente la porte-parole de la N-VA à la Chambre, Charlotte Vandecruys, car après la crise du Covid-19, on peut enregistrer une belle croissance, bien sûr".

Sauf qu’à la chambre ce jeudi 1er décembre, l’expression utilisée par Björn Anseeuw était bien : "depuis que ce gouvernement est au pouvoir" et non pas "depuis le début de la législature".