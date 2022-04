20 réfugiés ukrainiens rapatriés à Lincent lors d'une mission humanitaire express

20 réfugiés ukrainiens arrivent ce matin à Lincent, dans la campagne hesbignonne: 13 femmes, 3 hommes et 4 enfants de 6 à 8 ans qui ont fui la guerre dans leur pays. Ils sont rapatriés à l'initiative de la commune qui a financé cette mission humanitaire express, elle qui avait déjà envoyé 6 tonnes de denrées alimentaires le mois dernier.

Le convoi est parti hier matin en direction de Cracovie en Pologne. Pour les rassurer sur place et les accompagner durant ce long voyage de 1300 km vers la Belgique, il y avait une interprète et Suzy Satin, une assistante sociale du CPAS de Lincent: "La plus grosse difficulté à laquelle nous avons été confrontées, c'est de parvenir à expliquer que nous ne venions pas les chercher pour abuser d'eux et pour les héberger dans des logements insalubres, sans électricité. Il y a en effet beaucoup d'informations qui circulent en ce sens sur les réseaux sociaux, qui parlent de traite des êtres humains, et donc ils ont vraiment très très peur", constate Suzy Satin.

A Lincent, tout a été planifié pour accueillir ces réfugiés: "7 familles se sont portées candidates pour en héberger. Un bâtiment pouvant offrir un toit à 14 personnes a également été loué par le CPAS de Lincent"