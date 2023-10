20 points et des fulgurances : Wembanyama s'illustre pour son premier match de pré-saison

"C'est ce que j'attendais de ce match. Ça me donne bon espoir, on a eu quelques superbes séquences de jeu en première période", a réagi Wembanyama. "En tant que rookie, je me dois juste de donner 100 pourcent. Mais je peux faire mieux encore."

"Je l'ai trouvé bon", a sobrement commenté son entraîneur Gregg Popovich. "Nous n'avions pas de plan spécifique pour lui ce soir, juste qu'il joue le basket qu'il aime. On réfléchit encore comment tirer le mieux parti de ses qualités. Mais comme c'est un gars intelligent il trouvera seul, même si je n'y parviens pas."