20 mars 1992 : quand Pelé a débarqué à Schaerbeek pour jouer au football avec des jeunes

Sous leurs yeux ébahis : le roi Pelé

"Il se montre réceptif et, du coup, je me lance en lui demandant s’il accepterait de parrainer mon action "Oui au Sport, non à la Drogue". Il me sourit et accepte", poursuit, surpris, Jean-Pierre Van Gorp. "Je sors un bout de papier de ma poche ou un sous-verre de bière. Je ne me souviens plus. Et ensuite, j’écris en quelques lignes que le soussigné Pelé autorise 'Bouton blanc' à utiliser la photo que nous allons prendre ensemble dans le cadre de l’action, à titre gratuit. Je me devais de prendre des précautions juridiques. Il se fait expliquer ma demande et signe." Un parrainage inédit pour l’époque…

La route est rapidement avalée. Le convoi arrive à Schaerbeek, près de la plaine Renan. "Les jeunes s’arrêtent de jouer et sont un peu inquiets. Ils se demandent ce qu’il se passe. Ils me voient sortir. Puis, juste après moi, Pelé, qui tout sourire va vers eux. Les gosses croient rêver. Imaginez Pelé qui débarque, comme par enchantement, sur leur terrain de foot à Schaerbeek !"

Le Brésilien porte un costume sur un pull et des chaussures de ville. Il fait un peu froid dans la cité des Ânes. Peu importe : l’invité de marque prend un ballon. "Et il se met à jouer au football. Franchement, c’était un moment magique. Quand je repense à ce moment, c’est vrai, je me dis que c’était une autre époque, pas celle des grandes stars du football d’aujourd’hui. Je me dis que Pelé, au fond de lui-même, était un grand humaniste."

Un moment de grâce

La présence de Pelé ne dure que 30 minutes. Mais pour les personnes présentes, "c’est une éternité". Un moment suspendu sur cette pelouse de très piètre qualité avec ces goals aux filets troués, entourée de terrains de basket en béton transformés en carrés de mini-foot par les jeunes.

"Vingt-cinq ans plus tard, ce moment de grâce est toujours dans les mémoires des Schaerbeekois qui l’ont vécu", confie Jean-Pierre Van Gorp. "Trente ans plus tard, des jeunes que je rencontre aujourd’hui me rappellent ce moment."

A l’époque, pas de smartphone pour immortaliser et partager l’instant, magique. Pas de caméras de télévision. Mais quelques photos noir et blanc, que l’ancien échevin a soigneusement archivées.

"Aujourd’hui, aucune star du ballon rond ne ferait cela", réagit l’ancien échevin, encore sous l’émotion de cet événement unique dans l’histoire de la commune bruxelloise. "Cette publicité inespérée de Pelé va booster l’opération 'Bouton blanc'."