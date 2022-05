20 marches Adeps sont organisées ce dimanche 15 mai un peu partout en Wallonie

Namur, chef-lieu de la province du même nom est sans nul doute une terre d’histoire ! En effet, Les vestiges du passé sont omniprésents et extrêmement diversifiés à Namur et sont autant de lieux à découvrir. Comme, la tour du Beffroi de Namur a été érigée en 1388, appelée Tour Saint-Jacques, elle faisait partie de l’ancienne enceinte médiévale. Mais aussi, la cathédrale Saint-Aubain, achevée en 1767, est le siège du diocèse de Namur. Elle fait partie du Patrimoine majeur de Wallonie. Sans parler de l’immanquable citadelle. La fortification a, de tout temps permis à Namur d’occuper une situation stratégique en Europe et a attiré beaucoup de convoitise des pays voisins entre le 15e et le 19e siècle. Aujourd’hui, en plus d’être un coin de verdure où promener et découvrir l’histoire de la ville, la citadelle est le lieu qui bouge grâce aux nombreux événements qui s’y passent.

Découvrez la capitale de la Wallonie ce dimanche grâce aux itinéraires Adeps de 5, 10, 15 et 20 km organisés !

Lieu de rendez-vous : Athénée Royal, rue du Collège, 8 [5000]

Contact : Union des Anciens et Amis de l’Athénée et du Lycée de Namur – Philippe Michalik – 0483 551.003