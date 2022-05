20 km de Bruxelles : des militants pour le climat dénoncent le sponsoring du géant Total

29.542 personnes étaient inscrites aux 20 kilomètres de Bruxelles ce dimanche, une course dont le succès populaire ne se dément pas d’année en année. La course compte sur de nombreux partenaires et sponsors, parmi lesquels TotalEnergies.

Le soutien du sponsor historique a été dénoncé par des militants pour le climat, ce dimanche matin, à travers plusieurs actions menées le long du parcours. Pour Adelaïde Charlier, militante au sein de l’association Youth for climate, Total n’a rien à faire dans un événement familial comme les 20 kilomètres de Bruxelles. La porte-parole de Greenpeace, Carine Thibaut, participait à l’action avec la même demande d’arrêt du sponsoring de Total Energies.

La porte-parole des 20 kilomètres de Bruxelles, Carine Verstraeten, a estimé de son côté que l’action menée ce dimanche "n’était pas très fair play".