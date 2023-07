20% des véhicules contrôlés à Bruxelles sont en infraction

Vingt pour cent des véhicules privés et de transport de biens contrôlés ces trois derniers mois en Région bruxelloise étaient en infraction, indique vendredi Bruxelles Mobilité dans un bilan.

Bruxelles Mobilité organise, en collaboration avec la police, des contrôles réguliers des véhicules de transport routier afin d'améliorer la sécurité routière et de lutter contre la concurrence déloyale. Camionnettes, taxis ou bus scolaires, par exemple, font ainsi l'objet de contrôles. Des contrôles sont également effectués sur la conduite en état d'ivresse. Au cours des trois derniers mois, Bruxelles Mobilité a mené 12 actions de contrôle en coopération avec différentes zones de police, y compris un méga-contrôle impliquant l'inspection du travail et d'autres organisations. Au total, 718 véhicules ont été contrôlés. Au cours de ce processus, 91 avertissements ont été émis, 81 PV ont été dressés et 18 chargements ont été transférés pour cause de surcharge. Deux véhicules ont fait l'objet d'un rappel à l'ordre après un contrôle technique et trois licences ont été retirées pour cause de transport payant de passagers. Vingt pour cent des véhicules contrôlés étaient donc en infraction. Bruxelles Mobilité a principalement identifié "des problèmes liés au chargement des camionnettes et des camions, à savoir l'absence de sangles d'arrimage et des surcharges. En outre, de nombreux conducteurs ne sont pas en mesure de présenter tous les documents obligatoires lors d'un contrôle".