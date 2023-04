20% des conducteurs wallons ne connaissent pas la distance imposée pour dépasser un cycliste : et vous ?

Le code est clair. Les conducteurs d'un véhicule automobile et les motards doivent laisser, entre leur véhicule et le cycliste (ou cyclomotoriste) une distance de 1,50 mètre minimum hors agglomération et 1 mètre en agglomération.

Et si cette distance ne peut être respectée à cause de la présence d'une ligne blanche continue ou de véhicules venant en sens inverse, que faire ? La réponse est simple : freiner et attendre derrière le cycliste le bon moment pour le dépasser en toute sécurité.

Une campagne sera diffusée les prochaines semaines afin de sensibiliser les automobilistes et tenter de les rendre plus vigilants.