« 20 danseurs pour le XXe siècle et plus encore », une mémoire vivante de la danse à Bozar

Avant chaque représentation, le chorégraphe français Boris Charmatz réunit vingt danseurs qu’il place comme autant d’œuvres d’art dans un espace d’exposition. Chaque danseur a pour mission d’interpréter un ou plusieurs solos qui ont marqué l’histoire de la danse. Ces solos traversent de nombreux univers. Ils vont du cinéma de Charlie Chaplin aux mouvements imaginés par les grands noms de la danse contemporaine: Merce Cunningham, William Forsythe ou Anne Teresa de Keersmaeker.

Le public est invité à se rendre au palais des Beaux-arts de Bruxelles. Aucun parcours n’a été mis en place. Le public est invité à traverser les espaces d’expositions et à partir la rencontre des danseurs et de leur proposition. " 20 danseurs pour le XXe siècle et plus encore " est une balade à travers le temps et l’histoire de la danse.

Le chorégraphe français Boris Charmatz au micro de François Caudron.