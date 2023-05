20 buts en 20 matches : l'étonnant Gift Orban suivi très attentivement par Lille... mais pour quel montant ?

Gift Orban, c'est plus que probablement la révélation de cette saison en Pro League, le championnat de Belgique de football. Arrivé à La Gantoise à la fin du mois de janvier de cette année, il a planté... 20 buts en 20 matches ! Quand on sait que l'attaquant nigérian n'est âgé que de 20 ans, on se dit que son talent est exceptionnel et peut l'amener vers de jolis sommets.

Son duo avec Hugo Cuypers fait des étincelles dans notre compétition domestique et les intérêts sont bien naturellement présents. Des contacts concrets ont récemment été mis en place entre Lille et l'entourage du joueur, c'est Fabrizio Romano (un des spécialistes du mercato) qui publie cette information. Le LOSC pourrait constituer une belle passerelle avant de franchir une étape plus importante par la suite.

Les illustrations récentes parfaites sont Victor Osimhen (passé par Charleroi puis Lille avant de rejoindre Naples et sans doute bientôt un club encore plus prestigieux) et Jonathan David (transféré de Gand, lui aussi, et qui devrait quitter les Nordistes pour un joli pactole). Orban serait donc le successeur tout désigné de l'attaquant canadien de 23 ans.

Les Gantois avaient eu le nez fin, allant chercher le jeune élément offensif pour 3,3 millions d'euros à Stabæk, en Norvège. Sa valeur marchande est aujourd'hui estimée à 9 millions d'euros. Au vu de la folie du marché, Gand peut clairement viser le double (ou le triple ?).

Attention à ne pas se montrer trop gourmant toutefois. En 2017, le club flandrien possédait Moses Simon en ses rangs. L'ailier avait été approché par le Borussia Dortmund, qui proposait 20 millions d'euros d'après les dires de la direction gantoise. Il était finalement resté, dans le but sans doute d'augmenter encore sa valeur marchande. Son niveau a baissé et il s'est plus discrètement éclipsé de notre Pro League, en direction de Levante, contre 3,5 millions d'euros.

Pour rappel, sait-on jamais, le transfert sortant le plus cher de notre championnat est le passage de Charles De Ketelaere du FC Bruges vers le Milan AC (32 millions d'euros).