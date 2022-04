20 balades dans les réserves naturelles de Wallonie, suivez le guide !

Et pour ce faire le projet Notre Nature propose ce livre "coup de cœur" paru aux Editions Racine "Guide de promenades – 20 balades dans les réserves naturelles de Wallonie".

Vingt balades dans la nature, hors des sentiers battus, qui vous feront découvrir les plus beaux joyaux naturels de Wallonie et des Ardennes. Découvrez l’étonnante variété des biotopes : forêts, tourbières, clairières et prairies, mais aussi une surprenante nature urbaine, des rochers, des rivières méandreuses et des cours d’eau rapides. Des centaines de photographies témoignant de la richesse de notre faune et de notre flore.