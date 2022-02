20 ans sans que personne ne remarque rien, est-ce concevable ?

Linda, un auditeur de Blegny, est intervenu à ce sujet sur notre antenne : "J’ai vécu la même chose. J’ai vécu avec un beau-père qui violait ma sœur, qui m’a touchée et qui nous a fait vivre un enfer. Cela a duré des années et personne n’a vu que ma sœur était devenue très agressive à l’école, elle a commencé à se droguer et elle n’a jamais su oublier ce qu’il s’est passé. On avait tellement peur de lui qu’on n’osait rien faire et maman ne disait rien, ça a été un enfer."