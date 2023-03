20 ans plus tard : ce projet d’écran intégré à la GameCube qui n’a jamais vu le jour

Aujourd’hui, la plupart des annonces de jeux et de consoles se font en ligne via des lives préenregistrés et sur la chaîne même du développeur ou de l’entreprise. Les réseaux sociaux facilitent certainement la communication autour de ces évènements et leur apportent la visibilité qu’ils n’auraient pas eue durant l’âge d’or des conventions physiques.

Pourquoi donc s’embêter à aller dans des évènements comme l’E3 pour annoncer des produits alors qu’on peut le faire par soi-même de manière plus fiable et sans passer par un tiers ? C’est ce que beaucoup d’éditeurs et de constructeurs se disent aujourd’hui. Pour preuve, l’E3 2023 sera quasiment désert.

Qui sait, peut-être que dans les prochaines années, on découvrira de nouvelles images de ce genre de produits qui font saliver les collectionneurs.