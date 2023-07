20 ans de prison requis contre l’opposant russe Alexeï Navalny

Durant son nouveau procès, M. Navalny a dénoncé une nouvelle fois l'offensive russe, évoquant les "dizaines de milliers de morts dans la guerre la plus stupide et la plus insensée du XXIe siècle", selon des propos retransmis sur son compte Telegram par ses collaborateurs. "Tôt ou tard (la Russie) se relèvera. Et il dépend de nous de savoir sur quoi elle s'appuiera à l'avenir", a-t-il ajouté.

L'opposant, qui a survécu de peu en 2020 à un empoisonnement dont il accuse le Kremlin, est emprisonné depuis janvier 2021. Son procès se tient à huis clos dans la colonie pénitentiaire de très haute sécurité IK-6 à Melekhovo, 250 km à l'est de Moscou.