20 ans de la disparition de Pierre Rapsat : 4 choses que vous ne saviez peut-être pas sur sa carrière

Les années 1990 sont moins fructueuses mais il signe "un énorme retour en grâce au début des années 2000 avec une nouvelle équipe de musiciens autour de lui" résume Bruno Tummers.

Ce retour est porté par l’album Dazibao, et ses deux plus grands tubes, Les rêves sont en nous et Ensemble. "Je suis quelqu’un qui a pu concrétiser ses rêves. Je rêvais de faire ce métier de monter sur scène. C’est pas évident et la route est jonchée de cadavres comme on dit : il y en a beaucoup qui essaient et se plantent et ne durent pas très longtemps. J’aurais détesté faire un énorme tube et puis basta, plus rien" assurait-il à Jean-Philippe Darquenne dans Pierrot 30 ans. Et concernant les rêves qui lui restaient à assouvir, Pierre Rapsat lâchait déjà des mots prémonitoires : "Mes rêves sont plus d’ordre de la santé que de la musique".

Il perd en effet son combat contre la maladie à l’âge de 53 ans. Mais sa musique reste incontestablement Un brasero qui brûle dans la nuit.