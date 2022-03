Contrairement à "The Wire" (Sur écoute, ndlr), immense succès critique qui s’inscrit dans la durée -cinq saisons de 2002 à 2008-, "We Own This City" sera brève : six épisodes d’une heure.

Elle retrace une gigantesque affaire de corruption au sein de la police de Baltimore, mise à jour dans le sillage des émeutes qui ont suivi la mort en 2015 du jeune Afro-Américain Freddie Gray lors de son interpellation.