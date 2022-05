20 ans après les crimes racistes, une journée de commémoration et de sensibilisation est organisée à Schaerbeek

Le 7 mai 2002, à 4h du matin, Schaerbeek se réveille dans l'horreur. Dans un accès de colère, Hendrik Vyt, 79 ans, fait irruption chez ses voisins, les Isnasni, et assassine froidement les parents. Kenza et Abdelmounaïm, les aînés de la fratrie âgés de 19 et 17 ans, parviennent à s'échapper. Yacine et Walid, les deux plus jeunes âgés de 11 et 6 ans, n'ont pas cette chance. Gravement blessés, ils décident de faire les morts.