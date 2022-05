20 ans après le crime raciste de ses parents, rien n’a changé : "On n’enseigne pas assez l’histoire de l’immigration " selon Kenza Isnasni

Quelque chose de concret, ça pourrait être une rue au nom de ses parents, plutôt que de déboulonner le buste de Roger Nols, l’ancien bourgmestre de Schaerbeek ensuite passé à l’extrême-droite : "Ma position, c’est qu’on n’a pas de problème avec le buste, mais pour quoi pas une rue au nom de mes parents : le but c’est de montrer la richesse de la société. Ça, ça a une importance centrale, mais ça va demander du temps, parce que ce sont des questions qui ne sont pas encore bien comprises. Un projet comme ça, ce n’est pas que du vivre ensemble, c’est du faire ensemble".

"On n’enseigne pas cette histoire suffisamment"

Ce que la jeune femme essaie de faire passer comme message, c’est que ses parents sont certes des victimes du racisme, "mais ne pas les réduire à ça : c’étaient aussi des citoyens, des parents. Moi je suis issue de la troisième génération de l’immigration marocaine en Belgique, mon grand-père a travaillé dans le métro, il a été recruté parmi une génération de parents et grands-parents venus travailler ici". Pour elle, "on n’enseigne pas cette histoire suffisamment" alors que cette génération est en train de disparaître : "ça contribuerait pourtant à plus de compréhension et de sérénité".