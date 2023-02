20 ans après l'incendie des Mésanges à Mons : "C’était un moment intemporel, j’ai basculé dans un autre monde"

Certains enseignements ont été tirés

Comme on le constate, même 20 ans après, le drame des Mésanges reste un sujet sensible. "Toit & Moi" entend néanmoins profiter de cette commémoration pour montrer que des efforts conséquents sont entrepris pour tenter d’éviter que pareille tragédie ne se reproduise plus jamais. Le Président Marc Darville explique ainsi qu’un service expressément dédié à la sécurité, composé de 4 employés et 3 ouvriers, a été créé il y a plus de 10 ans pour veiller constamment sur l’ensemble du patrimoine de l’immobilière sociale qui représente plus de 5000 logements. Le chiffre de près de 600.000€ investis chaque année est cité. "L’objectif est de rester à la pointe et respecter les différentes normes en matière de sécurité" précise-t-il.

Par ailleurs, de 2003 à 2013, une révision importante du parc immobilier de "Toit & Moi" a eu lieu avec la déconstruction de pas moins de 17 Tours dont celles des Mésanges. Deux autres tours vont encore être démolies en 2023 à la Cité du Coq à Jemappes. Vidées de leurs habitants, elles servent actuellement de terrain d’entraînement notamment aux pompiers de Bruxelles.