20 ans après avoir remporté le tournoi, Justine Henin retourne à Roland-Garros accompagnée d’Ophélie Fontana et Benjamin Deceuninck

À l’occasion du vingtième anniversaire de la première victoire de Justine Henin à Roland-Garros, Ophélie Fontana et Benjamin Deceuninck ont retrouvé l’ancienne joueuse sur le terrain parisien qui l’a vu accomplir ses exploits sportifs les plus mémorables. Au programme des festivités : de nombreuses confidences inédites, des retrouvailles émouvantes et même une visite guidée, au cœur des coulisses de Roland-Garros.

C’était il y a près de 20 ans, le 7 juin 2003. Ce jour-là, Justine Henin inscrivait son nom dans l’histoire de Roland-Garros en remportant la finale du tournoi face à sa compatriote belge, Kim Clijsters. Un exploit qu’elle allait par la suite réitérer à trois reprises et trois années d’affilée : en 2005, en 2006 et en 2007.

Ainsi, c’est loin d'être un anniversaire ordinaire que l’ancienne joueuse, aujourd’hui à la tête de son propre club de tennis, s’apprête à fêter. À cette occasion, elle reviendra donc sur le terrain où lui a été remis son trophée aux côtés d’Ophélie Fontana et Benjamin Deceuninck, avec lesquels elle aura l’occasion d’évoquer les moments les plus marquants de sa carrière sportive. Sans tabou, elle dévoilera également les épreuves plus difficiles auxquelles elle a dû faire face, en parallèle de son ascension jusqu’au sommet.