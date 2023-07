20 – 10 : Toumani Camara claque son premier double-double avec les Suns en Summer League

Toumani Camara a fait honneur à son surnom dans la nuit de samedi à dimanche. "Toumani Buckets", soit "too many buckets", donc "trop de paniers" en français, a égalé son record de points en Summer League (20) face aux Memphis Grizzlies. Il a également compilé 10 rebonds et 2 contres pour signer son premier double-double avec Phoenix.

Le Belge, drafté en 52e position par les Suns, disputait son dernier match de Summer League sur le sol de Las Vegas cette nuit. En effet, avec un bilan de 2 victoires, dont la dernière contre les Grizzlies (102-79), et 3 défaites, les Texans n’ont pas réussi à se qualifier pour les Play-offs.

Rien de bien grave, le plus important étant la carte de visite déposée par Toumani Camara pour ses débuts avec sa nouvelle équipe. En 4 matches, l’ailier de 23 ans aura inscrit 16.3 points de moyenne, pris 7 rebonds et donné 2 assists. Pas mal pour un joueur plutôt réputé pour ses qualités défensives.

Mais au-delà de ses excellentes stats, Camara aura surtout fait forte impression par son attitude irréprochable sur le terrain. Il a certainement marqué de nombreux points aux yeux de Frank Vogel, coach connu pour… son amour de la défense.