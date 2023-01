20 000 personnes toujours sans chèque mazout : voici les conseils du SPF Économie

La directrice de la société de logements sociaux Sambr’Habitat, Anne-Catherine Oddie, ne comprend pas pourquoi ses locataires n’ont toujours pas reçu leur chèque mazout. Elle a pourtant réalisé toutes les démarches nécessaires sur le site du SPF économie. C’était en juillet dernier. Depuis lors, ses locataires attendent. Certains se sont même vu notifier un refus. Les données fournies ne seraient pas correctes.

"On a peur de perdre les 300 euros, nous explique l’une des habitantes des logements de Sambr’Habitat. On s’attendait juste à recevoir les sous dans les semaines qui suivaient. Mais rien. Et finalement on a reçu un mail le 20 décembre avec le refus, nous disant que nos données n’étaient pas correctes et que nous étions invités à réintroduire une demande avant le 30 avril. On a peur qu’il y ait encore un problème chez eux [au SPF Economie, ndlr], même si nos données sont correctes".