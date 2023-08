Cependant, il est beaucoup plus fréquent que des hommes, des femmes et des enfants se noient seuls et en silence dans toute une série de situations.

En sautant sans surveillance dans une piscine d’arrière-cour non clôturée;

Pris dans le courant d’une plage dont les compétences en natation ne suffisent pas à les libérer;

En faisant de la voile ou du paddleboard sans la protection d’un gilet de sauvetage.

Au niveau mondial, l’Organisation Mondiale de la Santé estime qu’au moins 236.000 personnes perdent la vie chaque année à cause de la noyade.

Selon l’Agence onusienne, cette classification sous-estime en fait le fardeau mondial de la noyade de 30 à 50%. En Europe, la noyade est également une question cruciale d’équité, les taux de mortalité variant de 20 fois dans les 53 pays de la région, les pays de l’est affichant généralement les taux les plus élevés.