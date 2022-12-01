Монета 2 євро для України | Une pièce de 2 euros pour l'Ukraine

Естонія у вівторок випустила для України монету 2 євро, на якій зображена стилізована дівчина, яка тримає в руках птаха, навколо якої напис "Слава Україні". Два мільйони цих спеціальних монет буде введено в обіг Банком Естонії.

Їх розробила українська студентка-художник, яка знайшла притулок в Естонії, Дарія Тітова. Монети будуть продаватися в банках і магазинах з сувенірною карткою. Дохід від продажу буде передано до Українського центрального банку для фінансової підтримки країни, яка воює проти Росії.

Уряд Естонії також оголосив про законопроект про видалення радянських пам’ятників із публічних місць у країні, заявивши, що вони розпалюють ненависть у контексті війни Росії в Україні.

Естонія вже знищила багато радянських пам’ятників після того, як вона вийшла з Радянського Союзу в 1991 році. Вона вирішила демонтувати решту пам’ятників після того, як Росія вторглася в Україну в лютому, конфлікт, у якому Таллінн виступив на боці Києва.