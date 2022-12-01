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Ukraine - Україна

Монета 2 євро для України | Une pièce de 2 euros pour l'Ukraine

© Getty Images

il y a 45 minutesTemps de lecture1 min
Par Anne-Françoise Moens

Естонія у вівторок випустила для України монету 2 євро, на якій зображена стилізована дівчина, яка тримає в руках птаха, навколо якої напис "Слава Україні". Два мільйони цих спеціальних монет буде введено в обіг Банком Естонії.

Їх розробила українська студентка-художник, яка знайшла притулок в Естонії, Дарія Тітова. Монети будуть продаватися в банках і магазинах з сувенірною карткою. Дохід від продажу буде передано до Українського центрального банку для фінансової підтримки країни, яка воює проти Росії.

Уряд Естонії також оголосив про законопроект про видалення радянських пам’ятників із публічних місць у країні, заявивши, що вони розпалюють ненависть у контексті війни Росії в Україні.

Естонія вже знищила багато радянських пам’ятників після того, як вона вийшла з Радянського Союзу в 1991 році. Вона вирішила демонтувати решту пам’ятників після того, як Росія вторглася в Україну в лютому, конфлікт, у якому Таллінн виступив на боці Києва.

 

Une pièce de 2 euros pour l'Ukraine

L'Estonie a émis mardi une pièce de 2 euros pour l'Ukraine représentant une fille stylisée tenant un oiseau dans les mains, avec autour l'inscription "Slava Ukraini" qui signifie "Gloire à l'Ukraine". Deux millions de ces pièces spéciales vont être mises en circulation par la Banque d'Estonie.

Elles ont été conçues par une étudiante en art ukrainienne réfugiée en Estonie, Daria Titova. Les pièces seront vendues dans les banques et les magasins avec une carte souvenir. Le revenu de la vente sera reversé à la banque centrale ukrainienne afin de soutenir financièrement le pays en guerre contre la Russie.

Le gouvernement estonien a également annoncé un projet de loi prévoyant l'enlèvement des monuments soviétiques des espaces publics du pays, estimant qu'ils incitent à la haine dans le contexte de la guerre menée par la Russie en Ukraine.

L'Estonie a déjà détruit de nombreux monuments soviétiques depuis qu'elle s'est libérée de l'Union soviétique en 1991.   Elle a décidé de démonter le reste des monuments après l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février, un conflit dans lequel Tallinn s'est rangé du côté de Kiev.

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