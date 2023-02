2 sur 2 au Tour d'Andalousie pour Pogacar, une nouvelle fois intouchable dans le mur final

Troisième jour de course en 2023 et troisième victoire pour Tadej Pogacar. Déjà vainqueur de la première étape du Tour d'Andalousie (Ruta del Sol) mercredi, le Slovène a remis le couvert ce jeudi sur la 2e étape entre Diezma et Alcala la Real (156 km). Pas de grand numéro en solo cette fois-ci pour le leader de l'équipe UAE mais un sprint en côte (1 km à 11,5%) dominé pour damer le pion à ses adversaires. Enric Mas et Santiago Buitrago complètent le podium. Dylan Teuns termine 7e.