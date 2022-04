"2 semaines, 2 tournois, 4 trophées": Joachim Gérard retrouve la forme en Turquie

Joachim Gérard va bien ! Le Belge vient de vivre deux belles semaines en Turquie. Aligné en simple et en double dans deux tournois consécutifs du côté d’Antalya, il s’est imposé dans les deux catégories dans les deux tournois soit 4 trophées en deux semaines. Un tournoi ITF 2 Series et un ITF 3 Series.

De quoi engranger de la confiance et se rassurer sur sa forme physique. Depuis son malaise cardiaque contracté lors des Jeux Paralympiques de Tokyo, Joachim avait besoin de retrouver un peu de rythme et de confiance en simple. Il a fait le plein en Turquie, ce qui est de bon augure pour le début de la saison sur terre battue où on espère forcément le revoir au meilleur niveau possible.