2 nouvelles enquêtes du reporter ultra-subjectif : Louis Theroux

L'amour XXL

Pendant des centaines d'années, les relations amoureuses dans la société occidentale ont été fondées sur l'idée de monogamie. Mais avec près de la moitié des mariages qui se terminent en divorces, le modèle traditionnel n'est peut-être plus adapté.

Louis Theroux se rend à Portland (Oregon), au cœur d'un mouvement qui cherche à réinventer la façon dont nous menons nos relations intimes et vivons notre vie de famille.

Portland est considérée comme la capitale américaine du polyamour et de la non-monogamie éthique, c'est-à-dire la pratique consistant à entretenir ouvertement des relations multiples. Il découvre que pour beaucoup, plus de partenaires signifie plus d'amour et plus de bonheur. Mais pour d'autres, les relations multiples ont conduit à la jalousie, à la colère et aux cœurs brisés.