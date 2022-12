"2 mariages et 1 enterrement", le spectacle d'Arnaud Tsamère : "une épaisseur supplémentaire par rapport aux précédents"

Arnaud Tsamère est l’invité du 8/9 pour son spectacle 2 mariages et 1 enterrement, qu’il viendra jouer sur les scènes belges en mars et avril 2023.

Dans son spectacle 2 mariages et 1 enterrement, Arnaud Tsamère retrace les quatre dernières années de sa vie. Après une dépression suite à un divorce et le décès de son père, Arnaud Tsamère avait pris la décision d’arrêter le métier. Remotivé par Jérémy Ferrari, qui produit le spectacle, il lui donne la force de transformer cette dépression en la traitant avec humour sur scène.

"Quand on est en dépression, c’est surtout une question d’estime de soi-même. Il a su me convaincre que j’étais encore valable dans ce métier, et surtout il m’a convaincu de faire de cette matière triste et glauque une matière drôle", raconte-t-il.

Pour autant, Arnaud Tsamère ne voulait pas que le spectacle devienne une sorte de thérapie. "Il fallait vraiment que ça reste la démarche d’un humoriste qui veut faire marrer des gens", explique-t-il. C’est la raison pour laquelle il mélange dans ce spectacle "des choses très adultes et des choses très enfantines" et visuelles. Notamment des déguisements d’animaux, presque une passion pour Arnaud Tsamère qui ne compte plus le nombre de fois où il a pu se retrouver habillé en saumon ou en hérisson.

Il n’y a rien qui me fait plus rire que des adultes qui se déguisent en animaux et qui racontent des histoires […], c’est stupide.

Arnaud Tsamère viendra se produire trois fois sur scène en Belgique pour son spectacle : le 24 mars à Namur pour le festival "Namur is a joke", le 6 avril au Cirque Royal de Bruxelles et le 7 avril au Centre culturel de Spa.