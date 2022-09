2 marches Adeps sont prévues ce 27 septembre, jour de la Fête de Fédération Wallonie-Bruxelles

Marbais fait partie de la jolie commune de Villers-la-Ville dans le Brabant wallon. Marbais possède une histoire connexe à l’histoire de ses seigneurs, c’est entre autres pour cela que le village compte un ancien château fort dont les parties les plus anciennes remontent au 5e siècle. Marbais se caractérise aujourd’hui comme une terre agricole pratiquant la culture du froment, seigle, avoine et pomme de terre. Mais possède aussi quelques moulins sur son territoire. Des itinéraires de 5, 10, 15 et 20 km Adeps sont organisés ce mardi à Marbais.

Lieu de rendez-vous : Rue de Priesmont 59 [1495]

Contact : Patro Notre-Dame – Georges Vausort – 0476 027 618