Cat-Tapultes et Topdogs pourraient bien rythmer vos après-midis en famille. Tests en plateau, avec Delphine Simon et d'autres grands enfants dans Le 6-8.

Voilà un bon compromis pour combiner une passion pour les jeux de société et un amour inconditionnel pour nos compagnons à quatre pattes. Que vous préfériez les chats ou les chiens, il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges avec Cat-Tapultes et Topdogs.

Tranches de rires et parties pleines de fun assurées !