2 heures de pure folie et trois champions virtuels différents : résumé d’une dernière soirée de Pro League pas comme les autres

Et puis, juste avant la mi-temps, un premier tournant. Qu’on n’attendait pas forcément. Parce que Genk n’avait pas montré grand-chose jusque-là. Et qu’il sort subitement de sa torpeur au moment adéquat. Rush d’El Khanouss, tir imparable de Tolu. La Cegeka Arena explose, pour la 1e fois de la soirée, Genk est virtuellement champion. Mais, comme le malheur des uns fait le bonheur des autres, paradoxalement, à Bruxelles, aussi, on est soulagé : il ne suffit plus qu’un petit but unioniste et le trophée changerait, encore, virtuellement de camp pour tomber dans l'escarcelle saint-gilloise.

Mi-temps. Et puis, ça va très vite. 23 secondes à peine, c'est le temps qu'il faut à Simon Adingra pour faire tomber le Parc Duden dans une douce euphorie. Une-deux chirurgical avec Boniface, frappe qui ne laisse aucune chance à Mignolet, 1-0. Au Stade Marien, certains se rêvent déjà champions...

Mais en face, ça bouge aussi. L’Antwerp réagit, Kerk remet l’église au milieu du village et relance la flamme anversoise. Dans les faits, ça ne change pas grand-chose, mais l'Antwerp revient à un petit but du bonheur suprême. Et tant que ce but ne tombe pas, l’Union est toujours virtuellement devant…

... pour longtemps ? Difficile à prédire. Toujours est-il que l’horizon bruxellois se dégage encore un tout petit peu plus quelques minutes plus tard. A Genk, Capitaine Bryan Heynen surgit de nulle part et fructifie une nouvelle offrande de Mike Trésor. Genk repasse devant, renvoie un Antwerp apathique à ses démons… et fait les affaires de l’Union.

Parce que oui, cette Union, galvaude toujours autant, mais elle est fermement accrochée à son titre de championne. Surtout qu’en face, Bruges somnole et ne montre pas, ou quasi-pas de réaction. Pas encore, en tout cas…