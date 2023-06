2 heures de bouchons à Ensival sur la E42 : de l’eau distribuée aux automobilistes

Ces bouchons poussent de nombreux automobilistes à quitter l’autoroute, ce qui sature le réseau secondaire. La déviation mise en place par la Sofico, en charge du chantier, est également bouchée. Il s'agit de la R61/rue des Etangs et la N61/rue d’Ensival. Les pompiers de la zone VHP demandent aux automobilistes qui souhaitent circuler par là, d’éviter la région "nous vous demandons d’éviter absolument le secteur et de respecter le couloir de sécurité permettant aux véhicules de secours de passer pour les interventions et distribuer l’eau aux automobilistes".

Ces travaux s’étalent sur 1 km, ils étaient annoncés et devraient se terminer ce dimanche 4 juin dans la soirée.