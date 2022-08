2 Diables, 2 champions du monde et une légende de la C1 dans le Top 10 des joueurs sans contrat

Malgré 19 buts en 59 matches avec Manchester United, Edinson Cavani ne s’est jamais vu dans la peau d’un titulaire à Old Trafford. A 35 ans, le buteur uruguayen (plus de 400 buts chez les pros) a encore des ressources et souhaite faire les beaux jours d’un nouveau club européen.

Ce sont les clubs espagnols qui ont manifesté le plus d’intérêt pour 'El Matador' sont Villarreal et le FC Valence.