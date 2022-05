2 descentes et 2 montées en 4 saisons : Scott Parker, l'entraineur qui adore les sensations fortes

L'entraineur de Bournemouth se nomme Scott Parker. Ancien international anglais, le milieu de terrain, 41 ans, a porté la vareuse de Charlton, Chelsea, Newcastle, West Ham, Tottenham ou encore Fulham durant sa carrière de joueur.

Son parcours de coach est étonnant : en quatre saisons, il vient de connaitre deux descentes (2019 et 2021 avec Fulham) et deux montées (2020 avec Fulham et 2022 avec Bournemouth). Si on suit la logique, il devrait retrouver la descente la saison prochaine... Entraineur depuis seulement quatre exercices, il semble donc aimer les sensations fortes.

De son côté, Nottingham Forest devra passer par le tournoi d'accession à quatre équipes pour retrouver la Premier League, que le club, double vainqueur de l'ancêtre de la Ligue des champions, n'a plus connue depuis 23 ans. Huddersfield, qui l'a quittée en 2019, disputera également le tournoi d'accession. Sheffield et Luton occupent pour le moment les deux autres places, mais sont à portée de tir de Middlesbrough et Millwall.