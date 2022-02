2 buts, 3 poteaux : Anderlecht asphyxie un triste Genk et revient à deux points du Top 3

Deux roses, plantées à des moments clés, qui ont eu le don de couper l’herbe sous le pied de Limbourgeois qui avaient visiblement laissé leur énergie et leur motivation aux vestiaires. Onuachu fantomatique, Bongonda volontaire mais imprécis, Ito bien muselé par un Gomez en mission, c’est le monstre à trois têtes de Genk qui n’a pas répondu présent. Et quand c’est le cas, difficile pour ces Limbourgeois de semer la zizanie. Surtout qu’en fin de match, ils ont été réduits à 10 après un coup de sang d’Arteaga.

Efficace, incisif dans les moments importants et finalement un peu malchanceux (ou dispendieux) devant le but (3 poteaux !), Anderlecht enquille donc une troisième victoire consécutive en championnat. Un 9/9 qui fait du bien au moral et qui permet aux hommes de Kompany de revenir à deux petits points de l’Antwerp, 3e. Du côté de Genk, apathique en 2e mi-temps, on dit sans doute définitivement adieu aux PO1. Et au vu de ce qu'on a vu ce dimanche, c'est finalement assez mérité...