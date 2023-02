2 500 élèves de rhéto inscrits aux journées "cours ouverts" de l’ULiège

Aux amphithéâtres de l’Europe du Sart-Tilman, il règne une ambiance encore plus animée que d’habitude. Et pour cause, en cette période de congés scolaires, 2 500 élèves de rhétorique sont venus grossir les rangs des étudiants en bachelier. Ils les accompagneront pour 3 jours, dès ce mercredi, mais aussi ce jeudi et lundi prochain.

Dans la mer d’étudiants rassemblés au B4, quelques élèves de rhéto se sont fait une place, le temps d’une journée. Sur les premiers rangs de l’amphi, ils se familiarisent avec le climat universitaire. Chadi à 18 ans : "Le campus est grand, ce n’est pas facile de s’y retrouver". À côté de lui, un autre rhétoricien abonde : "On est plus autonomes, il faut le temps de prendre ses marques, mais ça va, c’est moins impressionnant que je pensais". Le petit groupe est accompagné d’un étudiant chevronné, Sacha Walin (3e bac en science politique). Il connaît l’université comme sa poche, ses pratiques aussi. Il est là pour les guider tout au long de la journée, mais aussi pour les rassurer : "Ils ont peur que les cours ne représentent une énorme masse de travail, peur des profs aussi, ils ont aussi beaucoup de questions sur la vie étudiante, comment allier les sorties avec les cours".