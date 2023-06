2,3 milliards d’euros dépensés : comment Manchester City s’est installé sur le toit de l’Europe

Lors de la saison 2019-2020, le Manchester City de Pep Guardiola semble être arrivé à maturité. Impressionnante face au spécialiste madrilène de la compétition en huitièmes, la bande à De Bruyne se dirige vers les quarts de finale avec une certaine sérénité. Une confiance qui va rapidement être troublée par la crise sanitaire. À contexte exceptionnel, format de compétition exceptionnel. Exit les matchs en aller-retour, place à un "Final 8" où les équipes s’affrontent sur 90 minutes pour tenter de se qualifier en demi-finale et puis en finale. Opposés à l’Olympique Lyonnais, on voit mal ce qu’il peut arriver à City. Et pourtant. Dépassés par l’enjeu et la réussite adverse, Gundogan et consorts sont éliminés 1-3.

Après cet échec cuisant, les protégés de Guardiola reviennent plus fort l’année suivante. Ils accèdent relativement facilement à la finale après avoir notamment éliminé leur "jumeau" français, le PSG. Opposé à Chelsea, Manchester City part légitimement favori mais se casse les dents sur l’abnégation défensive des Blues. Encore raté donc.

Il aura finalement dû attendre le transfert le plus prolifique, du moins à court terme, pour voir Manchester City remporter la coupe aux grandes oreilles. Si l’arrivée d’Erling Haaland n’a coûté "que" 60 millions d’euros. Elle aura finalement eu plus d’impact que bien des transferts à City.