2/2 pour la Belgique, Thiem et Jabeur éliminés : les cinq faits marquants de la première journée

Alison Van Uytvanck et Elise Mertens étaient engagées ce dimanche au premier tour. Et c’est un 2/2 pour nos compatriotes qui se sont qualifiées mais de manière bien différente.

Première à monter sur le court, Alison Van Uytvanck ne s’est pas rassurée sur son niveau de jeu et a bénéficié de l’abandon d’Ann Li qui menait pourtant 3-6 2-3 pour valider son ticket pour le second tour.

Elise Mertens s’est, elle, montrée bien plus rassurante et s’est imposée 6-3 6-1 face à la Roumaine Elena Gabriela Ruse. La Louvaniste n’a jamais douté et a breaké six fois son adversaire alors qu’elle n’a perdu que deux fois sa mise en jeu.