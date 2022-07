2-2-2-1 : Wout van Aert, ou l’art de repousser ses propres limites

10 kilomètres dans la position ingrate du chassé. Seul face à une horde de battus, lancés à sa poursuite. Seul face à lui-même. Seul pour conjurer le sort et envoyer valser ces foutues 2e places dont il était devenu coutumier, malgré lui, en terres danoises. En mode machine, il tiendra jusqu’au bout. Ne laissera même pas l’opportunité au doute de le gagner puisqu’il ne perdra quasiment rien sur le peloton. ""Je me suis senti voler dans les 10 derniers kilomètres. Remporter une étape de cette manière, avec le maillot jaune, c’est beau !" analysait-il, un sourire serein aux lèvres, après l'arrivée.

Un exploit XXL pour un homme qui s’est dit "lassé" des sprints collectifs et qui avait donc décidé d’anticiper. De quoi susciter, aussi, l’admiration de ses pairs : “Dans mon groupe on était pratiquement à 90 km/h dans le faux plat descendant, ce qui veut dire qu’il a roulé, tout seul, au moins à la même vitesse que nous. C’est assez impressionnant” détaillait son ainé, Philippe Gilbert.

Impressionnant, Magic van Aert l’a effectivement été ce mardi. Il en a profité pour enquiller sa 4e victoire personnelle sur la Grande Boucle. Après le Ventoux, le chrono de Saint-Emilion et le sprint sur les champs Elysées, il a donc montré une nouvelle facette de sa formidable polyvalence. Plus que quiconque, van Aert semble capable de gagner partout, dans toutes les circonstances. Et dire que mercredi, le peloton empruntera les routes pavées entre Lille et Arenberg. Le terrain de chasse préféré d'un WwA qui semble bien décidé à repousser ses propres limites à un rythme effréné.