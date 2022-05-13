2 українських кухаря на Брюссельському фестивалі їжі

У цю п’ятницю, суботу та неділю відбудеться Брюссельський фестиваль їжі. Вхід вільний, і Україна буде представлена ​​на спеціальному стенді, яким керують два українські кухарі. Для Бельгійців це змога покуштувати Українську кухню, а для українців – відчути частинку країни.

Протягом 3 днів ви зможете насолодитися дерунами, грибним соусом, борщем з пампушками , смаженими варениками зі сметаною та багато інших страв. Загалом українські кухарі запропонують 9 страв.

Прибуток від продажу стенду буде повністю переданий благодійні організації, яка допомагає переселеньцям в Україні.

Приходьте щоб трошки відволіктися! До зустрічі на бульварі Суверен в Одергеме!

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Cet article s’adresse en priorité aux populations arrivées d’Ukraine depuis le début du conflit. Dans cet article, nous leur parlons du Brussels Food Festival.