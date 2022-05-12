Сьогодні була представлена нова монета номіналом 2 євро

Зображення на монетах, відображають жест вдячності за самовідданість медсестринського персоналу під час пандемії.

Ми бачимо на одному боці обличчя медсестри, кепку на голові і маску на носі та роті. На іншому боці — стетоскоп, серце, шприц, інвалідний візок, хрест і хімічна суміш. Ми можемо прочитати "дякую", написане трьома бельгійськими національними мовами: французькою, нідерландською та німецькою.

2 мільйони примірників цієї монети в два євро будуть введені в обіг найближчими днями.

Cet article s'adresse en priorité aux populations arrivées d'Ukraine depuis le début du conflit. Nous leur parlons de la mise en service d'une nouvelle pièce de deux euros. Elle rend hommage au personnel médical qui s'est mobilisé pendant la crise du Covid.