1ère edition du festival Soulphrodisiac organisé par Soul Glow ASBL aura lieu le samedi 26 aout 2023 à Tour et Taxis

Le festival Soulphrodisiac qui tire son nom de l'influence des Soulquarians, un collectif musical emblématique formé en 1996, comprenant des artistes tels que D'Angelo, Questlove, Erykah Badu et J Dilla.

L'objectif principal est de combler le vide laissé par l'absence de festival centrés exclusivement sur le genre de la Nu-Neo Soul et RNB. Ce genre musical se distingue par ses sonorités contemporaines tout en puisant dans les racines de la soul ( ne pas confondre avec le gospel ), du R&B et du hip-hop, créant ainsi une expérience musicale unique et émotionnelle.

En 2023 les artistes phares de ce genre incluent entres autres SZA, Summer Walker, Giveon, Sir, Ari Lennox, Lucky Daye, DVSN, Muni Long, Coco Jones, Phabo, Brent Faiyaz, .... Ces artistes sont réputés pour leurs voix expressives, leurs paroles introspectives et leurs arrangements novateurs.

C'est l'occasion pour tous ceux qui partagent un amour pour cette musique de se réunir et de célébrer son essence.

Les DJ's présents mettront également à l'honneur les sons emblématiques des années 90 tels que le Hip-Hop, le R&B, ainsi que les musiques actuel dont l'Afrobeat, la Trap, Soukouss....

Soulphrodisiac Festival célébrera la culture belge dans sa diversité, lors d’un évènement à taille humaine.

La 1ère édition aura lieu sur la Place de la musique à Tour & Taxis, le 26 août 2023 et au programme, une scène Soul et néo-Soul incluant des artistes émergent·e·s dont:

Stace BE– Figure émergente de la scène néo-soul qui publie aujourd’hui un premier E.P. intitulé “Green Onyx”.

Maïssa FR – Cette artiste chante comme elle respire et développe depuis toute jeune sa passion pour la musique incluant des titres dansants, une écriture authentique, moderne et directe qui reflète la personnalité de la chanteuse.

Un nouveau festival qui possède déjà sa propre identité et tu peux retrouver plus / dernières infos d'infos sur leur page insta : https://www.instagram.com/soulphrodisiac_be/ et la billetterie en cliquant sur ce lien