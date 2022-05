1ère course en Porsche et 1ère victoire pour Tom Boonen : "Il y a 2 sports dans ma vie : le vélo et le sport auto !"

Ton rêve en sport auto, c’est quoi ?

" Je suis un sportif dans l’âme. Donc, je ne cherche pas la facilité. Ici, la Porsche Carrera Cup Benelux c’est le plus haut niveau que tu puisses trouver dans le Benelux. Je rêve des 24h de Spa et du Mans. Je travaille pour essayer d’y rouler cette année. Et si ce n’est pas cette saison, ce sera la prochaine."

Où as-tu appris à piloter ?

" En fait, j’ai commencé à rouler sur circuit à 21 ans. Et même quand j’étais cycliste pro, je roulais toujours beaucoup à Zolder et à Spa. J’adorais ça car ça me permettait d’éliminer le stress. Après avoir arrêté ma carrière, j’ai disputé ma première course et 5 ans après je roule toujours ! Mon niveau s’est amélioré mais je sens qu’il me reste encore une marge de progression. En fait, je me souviens qu’à l’âge de 5-6 ans je suis allé voir le Grand-Prix de Formule 1 à Spa. Ensuite, je suis souvent allé aux 24h de Spa avec des amis. Dans ma vie, il y a deux sports : le vélo et le sport auto. J’adore aussi rouler à moto !"