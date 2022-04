1er Salon du Bien-Etre animal à Seneffe ce 24 avril

Une initiative de l’association Les Amis des Animaux et de la commune de Seneffe. Au programme conférences, ateliers, marche canine, séance Shiatsu pour toutou, toilettage, mission en matière de bien-être animal…

De nombreuses activités seront organisées tout au long de la journée avec la présence notamment de la brigade canine de la police, la présence de la Société de protection animale de Charleroi et l’asbl Les Amis des Animaux de Feluy.

Notons également qu’une récolte sera organisée pour venir en aide au Centre Créaves de Jumet, spécialisé dans l’acceuil des hérissons sauvages. Ce centre a pour objectif de soigner et revalider les hérissons et de les remettre dès que possible dans leur milieu sauvage.

Et, vous le savez, de nombreux animaux de compagnie ont été évacués d’Ukraine. Une collecte de dons sera également proposée aux visiteurs afin de leurs venir en aide.

L’entrée est gratuite. Rendez-vous à l’Espace Culturel de la Samme à Seneffe ce dimanche 24 avril.