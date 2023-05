1er mai : en meeting à Bruxelles, le PTB veut "une taxe des millionnaires"

Le PTB a organisé son meeting du 1er mai à Bruxelles, place Anneessens. Pour la 2e année, le PTB qui joue la carte d’un parti national avait choisi la capitale, et plus la place Saint-Paul à Liège, pour ce rassemblement du 1er mai.

A la tribune, devant 200 à 300 militants, le président du parti, Raoul Hedebouw, a présenté son parti comme "réelle alternative de gauche" et comme "un rempart contre l’extrême droite et les politiques libérales". Il a mis en avant une proposition de "taxe des millionnaires". Selon les estimations du PTB, la Belgique compte 37 milliardaires dont le Parti du Travail de Belgique voudrait taxer la fortune.

Raoul Hedebouw a aussi critiqué les partis de droite, Open VLD, MR et N-VA qui "défendent ouvertement les plus riches" et les socialistes qui "font de grandes déclarations de gauche le 1er mai, mais qui les mettent à la poubelle le 2 mai".