1er mai en France : les premiers cortèges s’élancent, la réforme des retraites sur toutes les lèvres

Ce 1er mai, qui fait figure de 13e journée de mobilisation intersyndicale contre la réforme des retraites, intervient pourtant après la validation de l’essentiel du texte par le Conseil constitutionnel et sa promulgation dans la foulée.

Les syndicats tournent leurs regards vers deux nouvelles dates : le 3 mai, lorsque les "Sages" se prononceront sur une deuxième demande de référendum d’initiative partagée (RIP), et le 8 juin, lorsqu’une proposition de loi du groupe des députés Liot abrogeant la réforme sera au menu de l’Assemblée.

On entre dans une nouvelle phase marquée par la nécessité de cicatrisation et de réconciliation

La gauche politique sera aussi présente dans les cortèges. "Comme près de 70% des Français, les forces politiques de la Nupes ne passeront pas à autre chose. Le retrait de cette réforme est plus que jamais notre objectif", a promis LFI dans un communiqué. Si dans la rue comme dans les sondages la colère reste vive, au gouvernement certains veulent croire "qu’on a passé le plus gros en termes de contestation" et que ce 1er mai "peut être le baroud d’honneur de l’interprofessionnel".

Emmanuel Macron s’est donné le 17 avril "100 jours d’apaisement" et "d’action" pour relancer son quinquennat. Elisabeth Borne va envoyer des invitations aux syndicats "dans les jours qui viennent", selon le ministre du Travail, Olivier Dussopt, lundi sur BFM-TV.