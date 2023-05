1er-Mai en France : affrontements et dégradations en tête de cortège à Paris

Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a dénoncé sur Twitter la présence à Paris, mais aussi Lyon et Nantes, de "casseurs extrêmement violents venus avec un objectif : tuer du flic et s’en prendre aux biens des autres". "Le préfet de police, compte tenu des nombreuses dégradations commises, a décidé de l’intervention des forces (de l’ordre) dans le pré-cortège pour mettre un terme aux incidents et séparer le pré-cortège du cortège syndical", a indiqué la préfecture de police (PP). Cette manoeuvre a pour but "d’éviter que les éléments radicaux se fixent et empêchent la déambulation", a-t-on ajouté de même source. Les manifestants ont effectivement été scindés en deux groupes, a constaté l’AFP.

La tête de cortège est arrivée vers 16h15 place de la Nation dans un climat de vives tensions entre des centaines de "black blocs" usant de feux d’artifice en tir tendu et d’autres projectiles sur les forces de l’ordre, qui ont répliqué à grand renfort de lacrymogènes et de grenades défensive. "Les éléments violents sont tous arrivés place de la Nation. Mis en échec sur l’itinéraire, dans leur volonté d’entraver la progression de la manifestation en commettant des dégradations et des violences, ils cherchent désormais un affrontement place de la Nation", a commenté la PP. Selon cette même source, 2.740 contrôles avaient été effectués à 14h10, avant le départ de la manifestation. A 16h40, 46 personnes avaient été interpellées.