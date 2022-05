1er mai du PTB à Bruxelles : "Bloquons les prix, supprimons les accises", plaide Raoul Hedebouw

Le PTB réunissait notamment ses troupes, place Anneessens à Bruxelles à partir de 10h30 pour un 1er mai sous le thème du "pouvoir d’achat, des salaires et de la paix", avec "un message clair en deux langues pour l’unité du 1er mai : bloquons les prix et faisons payer les spéculateurs et les profiteurs de guerre".

Au centre du discours du président du parti Raoul Hedebouw, forcément le "pouvoir d’achat" et les conséquences de la crise ukrainienne avec la flambée des prix de l’énergie. A coups d’exemples (Jessica, Nora et d’autres) de travailleurs contraints de faire des choix, de dormir parfois dans leur voiture pour économiser ce qu’ils peuvent – "je n’aurais jamais cru entendre de telles histoires dans pourtant l’un des pays les plus riches du monde, la Belgique" – Raoul Hedebouw a ironisé sur le gouvernement fédéral qui, "pour tente de comprendre ce que vivent les gens, a créé quoi ? Un groupe d’experts. Afin de savoir ce qui se passe dans la vraie vie", preuve selon lui de la connexion des autorités du pays par rapport à la population, "avec des ministres qui vivent dans leur bulle".